Covid, la curva sale di nuovo: 273 casi in provincia, di cui 60 a Latina. Sei i decessi

Un nuovo picco di casi covid in provincia di Latina dopo il calo degli ultimi giorni. Il bollettino della Asl oggi segnala 273 nuovi contagi che fanno salire di nuovo la curva. Sono sei inoltre i decessi nelle ultime ore. Ben 60 i nuovi casi a Latina, 29 nella città di terracina, 18 ad Aprilia, 25 a Cisterna, 23 a Fondi, 20 a Formia. Ci sono poi 19 positivi a Sezze, 10 a Priverno, otto a Sermoneta, sette a Gaeta e Santi Cosma e Damiano, cinque a Monte San Biagio e Sabaudia, quattro a Pontinia e Sonnino, tre a Minturno e anche a Sperlonga, due nei comuni di Cori, itri, Lenola, Rocca Massima e San Felice, uno a Campodimele, Maenza e Spigno Saturnia. Al momento i nuovi positivi di gennaio sono stati 5225. Tre sono stati poi i pazienti deceduti a Latina, due a Terracina e uno ad Aprilia, per un totale di 88 morti a gennaio in provincia e 339 dall'inizio della pandemia. I guariti invece sono stati 83 nelle ultime 24 ore.

Ultimo aggiornamento: 17:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA