La corsa sulla Semprevisa diventa "Ultra": domenica 43 chilometri di tracciato sul monte più alto dei Lepini

di Giuseppe Baratta

Sarà una domenica tutta da correre sui sentieri che portano alla Semprevisa, che con i suoi 1.536 metri è il rilievo più alto della catena dei Monti Lepini. Tutti gli occhi saranno puntati su Bassiano per il Semprevisa Gravity Trail che diventa Ultravisa: dai 17 km dello scorso anno si cresce fino ai 43 km, passando per le due gare intermedie di 12 km e 22 km. L'evento, patrocinato dal Comune di Bassiano e sotto l'egida dell'Opes, è organizzato dalla Gravity Bassiano, D+ Trail e Latina Runners. La partenza è in programma per tutti alle 8.30 da piazza Matteotti: da quel momento in poi i tre gruppi sceglieranno la strada giusta a seconda della distanza per la quale si sono iscritti, facendo di fatto ciascuno la propria salita. Gli organizzatori fanno sapere che la prova di 12 km avrà un dislivello di circa 800 metri, quella di 22 km salirà per 1.300 metri di altezza mentre quella di 43 km complessivamente di circa 3.000 metri. Tre gare di trail running, tra alberi, sassi, sentieri, mulattiere e crinali. Lo scorso anno la 17 km è stata vinta da Cesare Iacovacci (Team Atletica Uisp) con il tempo di un'ora 22 minuti mentre tra le donne s'è imposta Laura Chimera (Running Club Latina) con il tempo di un'ora 35'28".





17 Maggio 2018



