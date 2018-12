La Conferenza regionale vota contro l'accorpamento Alighieri-Vittorio Veneto

La conferenza regionale istruzione ha confermato il parere negativo espresso dagli uffici e ha detto no all'accorpamento di liceo classico Alighieri e Istituto tecnico Vittorio Veneto di Latina. Ha inoltre concesso una deroga di 1 anno per il Vittorio Veneto prima di accorparlo eventualmente ad altre scuole, e di posto l' istituzione di un tavolo tecnico per il dimensionamento. La conferenza dunque ha bocciato la proposta contenuta nel piano provinciale. Ora non resta che attendere il voto della giunta regionale che a questo punto appare scontato. Soddisfazione e' stata espressa dal sindaco di Latina Coletta, dall'assessore Gianmarco Proietti e dai consiglieri di Lbc Ciolfi e Di Trento unici a votare contro la proposta della amministrazione provinciale guidata da Carlo Medici. © RIPRODUZIONE RISERVATA