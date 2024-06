Giovedì 13 Giugno 2024, 06:55

La Commissione Cultura al Senato ha approvato ieri il disegno di legge sul centenario di Latina e si appresta ad essere discusso in Aula. Il disegno di legge è stato presentato meno di un anno fa dai senatori Nicola Calandrini, Claudio Fazzone, Andrea Paganella e Roberto Menia. Il voto segue di poche settimane quello della Commissione Bilancio, presieduta dal senatore pontino Nicola Calandrini, che ha approvato la copertura finanziaria necessaria per portare a compimento gli obiettivi presenti nel testo.

«Per la prima volta dalla nascita della Repubblica, con un disegno di legge di iniziativa parlamentare, si darà vita a una fondazione che, attraverso ingenti finanziamenti pubblici e privati, gestirà una serie imponente di iniziative che accompagneranno la città fino al 2032 e che faranno conoscere Latina in tutta Italia», ha spiegato Calandrini.

«Latina, con la sua unicità storica e culturale, avrà a disposizione strumenti e mezzi mai avuti prima per arrivare con una veste del tutto nuova ai suoi primi cento anni - prosegue il senatore - Questo disegno di legge rende testimonianza alla capacità dei pionieri di guardare al futuro e di immaginare una città dove regnavano solo palude e morte». Calandrini rimanda «a un grande appuntamento di confronto e dialogo», che sarà organizzato in autunno al teatro D’Annunzio.

«La nostra città avrà dunque a disposizione somme importanti per giungere, con il vestito migliore, all’appuntamento del 2032 per le celebrazioni del Centenario di Fondazione», commenta la sindaca Matilde Celentano, che dedica il disegno di legge alla memoria dello scrittore Antonio Pennacchi. «Latina è l’unico capoluogo di provincia italiano ad avere meno di 100 anni, ma una storia densa di eventi e molto significativa. Faremo del nostro meglio per utilizzare questo credito importante da parte del Parlamento e presentare la nostra città nella sua dimensione migliore».