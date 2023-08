Venerdì 25 Agosto 2023, 11:36

Quasi 1.500 alberi da salvare. L'attacco ai pini domestici da parte della "cocciniglia tartaruga" è feroce anche nei confronti delle piante del capoluogo pontino, e il Comune di Latina ha deciso di difenderle a ogni costo. Un costo che, in effetti, non è poco: si parla infatti di quasi 120mila euro impegnati per il trattamento: iniezioni di un particolare farmaco, da effettuare su ciascuna pianta di "Pinus pinea" presenti sul territorio: 1.465, per l'esattezza.

Dati, numeri e cifre che emergono dalle relazioni allegate alle determine con cui, già da diversi mesi, l'amministrazione di piazza del Popolo ha deciso di scendere in guerra contro l'insetto a difesa dei pini. L'ultima di queste determine è quella di affidamento dell'intervento, risalente a maggio, ma pubblicata a giugno.

La vicenda nasce a metà 2022, quando la giunta inserisce nell'elenco di acquisti di forniture un servizio apposito, e già il 13 settembre di quell'anno una determina della Regione Lazio classifica il Comune di Latina quale «"zona infestata" dal parassita Toumeyella parvicornis (Cockerell)», ovvero la cocciniglia tartaruga, ribadendo nel contempo «l'obbligo per tutti i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di siti caratterizzati dalla presenza delle specie botaniche ospiti dell'organismo nocivo Toumeyella parvicornis, di adottare misure di contrasto all'infestazione ed alla diffusione del citato insetto». E Latina era in effetti infestata: gli stessi direttori di esecuzione del contratto dell'accordo quadro biennale per la manutenzione del verde pubblico, avevano già confermato al tempo «la presenza dell'insetto tartaruga cocciniglia sugli alberi di pino domestico di proprietà dell'ente, in particolare lungo via Epitaffio e viale della Stazione».

A novembre di quell'anno, viene incaricato l'agronomo di stilare il disciplinare tecnico. È questo a ricordare come l'insetto sia particolarmente pericoloso: arrivato in Italia nel 2015 e proveniente dal nord e centro America, in particolare dai Caraibi dove ha distrutto intere foreste, sta ora contribuendo al declino e alla morte del pino domestico nei dintorni di Napoli, e poi a Roma e in altre aree della provincia.

L'unico trattamento possibile è l'endoterapia su ciascuna pianta, risalente agli studi di Leonardo Da Vinci sull'infusione di liquidi, applicata oggi ai moderni farmaci. La battaglia si svolgerà su molte aree verdi: quelle individuate sono in particolare in via Vittorio Bachelet, via Galvaligi, presso l'asilo nido Emma Castelnuovo, in largo Tobagi, via Amaseno, viale Pier Luigi Nervi, parco Europa (Via Bruxelles, Via Norvegia, Via Polonia), parco Falcone e Borsellino, parco San Marco, parco San Josemaria Escriva' De Belanguer, strada della Rosa, via Zanetti, largo Pordenone, piazzale Vittime della Strada, via Vespucci, via Nallo Mazzocchi Alemanni, piazza del Quadrato, via Le Corbusier, viale Vittorio Veneto, viale XXVIII Dicembre, via XXIV Maggio, piazzale Trieste, piazza Aldo Moro, via San Francesco d'Assisi, piazzale Prampolini, via della Stazione, via Epitaffio.