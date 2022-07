Lunedì 18 Luglio 2022, 08:25

Sarà un nuovo scontro Coletta-Zaccheo, se il Consiglio di Stato dovesse confermare la necessità di tornare al voto per le elezioni amministrative di Latina. Il 4 settembre come data più probabile, in attesa che il Consiglio di Stato si pronunci il 26 luglio e ammesso che questo confermi la sentenza del Tar così com'è, o in autunno, se dovesse iniziare a ritoccarla, ad esempio valutando che le sezioni in cui tornare al voto non sono 22, ma un numero differente, decisione che aprirebbe lo scenario anche ad altri ricorsi. Ma ipotizziamo per il momento che si debba tornare al voto così come stabilito dal Tar. I due contendenti principali emersi dal primo turno e dal ballottaggio, sono loro due: il sindaco eletto, e oggi decaduto dopo la sentenza del Tar, Damiano Coletta (35,66% al primo turno), e Vincenzo Zaccheo (48,30%).

CAMPAGNA ELETTORALE

Loro due saranno infatti chiamati a svolgere una stringente campagna elettorale in quelle 22 sezioni. Coletta per tentare di recuperare quello che fu il distacco da Zaccheo nel primo turno e quindi tentare una vittoria subito o comunque confermare il risultato che non vide Zaccheo raggiungere il 50%+1 dei voti al primo turno per un distacco dall'obiettivo di 1.071 preferenze calcolate nella sentenza del Tar. Zaccheo, invece, per recuperare quelle mille preferenze o poco più e tentare quindi la vittoria al primo turno. E fin qui, nulla quaestio. Ma la sentenza del Tar ha annullato il voto nelle 22 sezioni a quel primo turno, ovvero quando i candidati sindaco in ballo erano nove. Gli altri, ovvero Gianluca Bono (3,28%), Annalisa Muzio (5,11%), Antonio Bottoni (3,33%), Nicoletta Zuliani (3,16%), Sergio Sciaudone (0,66%), Andrea Ambrosetti (0,36%), Tonino Mancino (0,15%), che faranno? Svolgeranno campagna elettorale? Partiamo dai due che sono entrati in Consiglio comunale, e che sono nella maggioranza di Coletta. Il primo è Gianluca Bono (M5S) eletto (con 2.069 voti) in virtù anche dell'apparentamento con Coletta fatto al ballottaggio: «Si torna indietro al primo turno - spiega Bono - l'elettore troverà quel simbolo sulla scheda e non si potrà fare nulla di diverso. Se poi con il risultato modificato, si torna comunque al ballottaggio, saremmo sempre apparentati ufficialmente».

CANDIDATI SINDACO

L'altra è Annalisa Muzio, eletta consigliera con 3.219 voti, che era anche consigliera provinciale prima della decadenza, e che spiega come «sicuramente correrò da sola, per Fare Latina, come ho sempre fatto, e adesso ancora di più, perché intendo non solo confermare, ma anche migliorare il risultato ottenuto e creare il presupposto per il mio futuro. Mi basterà illustrare tutto quanto fatto in questo anno, anche in Provincia». Una situazione particolare la vive Antonio Bottoni (Siamo Latina, Fiamma tricolore, Legalità e sicurezza), non eletto consigliere, che da novembre ha aderito a FdI, uno dei partiti della coalizione di Zaccheo, e da giugno è a capo di uno dei dipartimenti della formazione: «Ci sto riflettendo, non ho ancora sciolto la riserva, stiamo valutando insieme al partito. Da cittadino, in primo luogo auspicherei che le cose andassero in maniera differente, avendo ormai conosciuto l'esito dell'anatra zoppa». Nicoletta Zuliani (Nicoletta Zuliani sindaco), oggi ai vertici di Azione, afferma che «se la sentenza del CdS confermerà quella del Tar, noi saremo pronti a rappresentare tutti quei cittadini che non si ritrovano in una politica contrappositiva tra chi rappresenta il vecchio e chi rappresenta l'immobilismo. Le nostre energie, competenza ed esperienza sono sempre a disposizione della città». Sergio Sciaudone (Solidarietà sociale) chiarisce che «no, non darò indicazioni di voto, soprattutto dopo gli aumenti delle tariffe di Acqualatina e le richieste che arrivano da Ipogeo, mi pare ancora più evidente che non si può votare questa amministrazione. Presentarmi? Lo devo fare per forza, chiederemo di votare per noi e sarà un voto di protesta».