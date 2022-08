La campagna elettorale a risparmio I proclami viaggiano solo sui social

Le elezioni? Sono sui social. Che sarebbe stata una campagna elettorale particolare, si era capito subito: concentrata solo su alcune strade del capoluogo pontino, in un periodo strano come agosto, in cui è ancora più complesso raggiungere gli elettori.



Inoltre, molti candidati consiglieri, reduci dai costi della campagna di meno di un anno fa, sceglieranno di non affrontare nuove spese vive, come vele, manifesti, santini, facsimile. Eppure, molto è sulle loro spalle: se i candidati sindaco, a partire da Damiano Coletta e Vincenzo Zaccheo, e via via gli altri, stanno già battendo pali delle contrade e fiere dei borghi, incontrando persone porta a porta, sono i candidati consiglieri comunali i veri protagonisti, chiamati, nel centrodestra, a confermare il premio di maggioranza, e, nel centrosinistra, a ribaltarlo.

Poi, ci sono le ambizioni personali: da un lato, ci sono i 32 consiglieri comunali decaduti, chiamati a confermare il loro scranno. Dall'altro, ci sono le decine e decine di candidati che - un anno fa - non ce l'avevano fatta a entrare in Consiglio per pochissime preferenze, e ora scalpitano. E tutti si affidano ora alla tecnologia più immediata: telefonate, whatsapp, e, soprattutto, i social. È qui, su Facebook, ma anche su Instagram, che stanno già esplodendo santini, facsimile, grafiche. A partire da due consiglieri comunali decaduti che erano allora, e sono di nuovo oggi, candidati sindaco. Annalisa Muzio, che non ha fatto mistero di correre nuovamente per se stessa, ha pubblicato ieri l'elenco delle sezioni in cui tornare al voto, con il proprio manifesto di Fare Latina.



Dall'altra parte c'è Gianluca Bono (M5S) che si apparentò con Coletta allo scorso ballottaggio: ieri ha pubblicato l'intero elenco di tutte le strade delle sezioni richiamate alle urne. Un post, dal proprio account personale, privo di loghi o riferimenti politici, che spiega tecnicamente chi potrà votare e dove. Due scelte di comunicazione opposte.

L'elenco delle strade viene pubblicato, giorno per giorno, anche dalla consigliera comunale (decaduta e candidata) Daniela Fiore (Pd), mentre Alessio Pagliari e Roberto Belvisi (Lega) hanno reso noto di avere parlato ieri con il commissario, Carmine Valente, per il mantenimento dell'orario pomeridiano della scuola di San Marco.

Emilio Ranieri (Lbc), ha pubblicato un post sulla realizzazione del Parco San Marco, mentre l'ex capogruppo di Latina Bene Comune, Valeria Campagna, in una lunga analisi della situazione politica, spiega che «con un'amministrazione forte e libera di agire potremo portare a compimento i tanti progetti già avviati».