La blogger Michela Festa e i dolci di Halloween protagonisti a Fondi

Ultimo aggiornamento: 12:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno "show cooking" dedicato alla festa di Halloween quello in programma oggi, sabato 27 ottobre, a partire dalle 18 a Fondi per l'apertura del nuovo store Scavolini. Alla consueta domanda “dolcetto o scherzetto” da brava blogger, Michela Festa, risponde sempre con un dolce mascherato. Per questo lo show-cooking sarà dedicato a gustose ricette di Halloween. La blogger di iFood suggerirà al pubblico ricette facili e veloci da riproporre anche a casa propria e da personalizzare a piacimento in occasione delle feste.Michela è appassionata di pasticceria e di torte decorate sin da piccola, quando aiutava in cucina sua mamma e sua nonna. Da lì l’amore per i ricettari di famiglia, con cui creava veri e propri libri personalizzati di ricette ed esperimenti culinari.Per preparare un party di Halloween è sufficiente qualche idea originale capace di stregare il palato. La blogger di iFood Michela Festa proporrà una ricetta semplice adatta a tutti i gusti, dei muffin con una semplicissima decorazione in pasta di zucchero che darà quel tocco horror in stile Halloween. Paura? Basterà assaggiarlo per rilassarsi e lasciarsi travolgere dalla sua bontà.