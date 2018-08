di Andrea Gionti

Il tennis pontino festeggia il titolo italiano under11 con la promessa Greta Petrillo. Sui campi del Centro Federale Estivo di Serramazzoni (Modena) la ragazza itrana, categoria 3.4, ha battuto in tre set (4-6, 6-2 6-2) la romana del Ct Eschilo Camilla Livioni (4.1). Greta è cresciuta agonisticamente nel CT Gaeta del main sponsor Antonio Spicciariello e del maestro federale Attilio Rubino. Tesserata per il CT La Signoretta (club di Genazzano che opera in collaborazione con il circolo del Golfo), la baby tennista ha mostrato, nonostante la giovane età, di possedere ottime qualità fisico-atletiche. Emozionato il papà Ernesto: «E’ un risultato che ci ripaga di tanti sacrifici fatti nel corso della lunga e intensa stagione. Un grazie particolare a chi ha sempre creduto nelle qualità di Greta, soprattutto ad Antonio Spicciariello e a chi ha lavorato tanto e bene in campo con lei, dal maestro Rubino allo sparring partner Lorenzo Rubino».



