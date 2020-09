© RIPRODUZIONE RISERVATA

Te ne sei andata con un soffio di vento. Il dolore immenso con è niente: di fronte al dramma di una giovane vita perduta; di fronte al sogno infranto di un futuro, ormai, spezzato. Eri bella, Lisa Amore mio!. C'è tutto il dolore di un padre nelle parole postate su Facebook da Quirino Briganti, il presidente della Compagnia dei Lepini, e dedicate alla figlia 16enne Lisa, morta venerdì scorso a causa di un malore.La ragazza, studentessa al liceo scientifico di Colleferro e componente della squadra Carpineto Pallavolo Asd, è deceduta nell'abitazione di Carpineto Romano dove viveva con la famiglia. Purtroppo l'intervento dei sanitari del 118 non è servito a salvarle la vita. Dopo il riscontro diagnostico disposto dal magistrato ed effettuato al Policlinico di Tor Vergata, la salma è stata restituita ai familiari che hanno fissato per oggi i funerali.A partire dalle 10 e fino alle 13.30 sarà allestita la camera ardente alla chiesa della Collegiata poi alle 16 si terrà la cerimonia funebre al campo sportivo Galeotti. Per permettere alla celebrazione di svolgersi nel rispetto delle regole anti coronavirus, l'impianto verrà aperto alle 14 e non si potranno superare le 1.000 persone. Grande il dolore del padre Quirino, della mamma Tiziana responsabile della sartoria dello storico Palio della Carriera e del fratello Giacomo oltre che dell'intera cittadina della quale Briganti è stato sindaco. Cordoglio e dolore sono stati espressi dall'amministrazione comunale che ha annullato tutte le iniziative in programma per l'agosto carpinetano. A tutti coloro che intendono manifestare il proprio affetto per Lisa viene rivolto l'appello a devolvere un contributo a sostegno di Greenpeace o Wwf che si battono per la tutela dell'ambiente, tema al quale era particolarmente sensibile.