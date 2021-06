L'Ordinario Militare monsignor Marcianò in visita alla caserma Santa Barbara di Sabaudia

L’Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia, monsignor Santo Marcianò, si è recato in visita presso la caserma “Santa Barbara” di Sabaudia, sede del Comando Artiglieria Controaerei, del 17° reggimento artiglieria controaerei “Sforzesca”, del Centro di Eccellenza Counter Mini Micro Aeromobili a Pilotaggio Remoto e del Gruppo Addestrativo del COMACA. Dopo la resa degli onori, monsignor Marcianò, accolto dal comandante dell’Artiglieria Controaerei, il generale Fabrizio Argiolas, ha incontrato i comandanti ed una rappresentanza del personale di tutti i reparti presenti nella caserma Santa Barbara. Ha rivolto loro parole di apprezzamento e di ringraziamento per l’impegno quotidiano nelle molteplici attività operative svolte.

Poi l’Ordinario Militare ha assistito ad un breve briefing sull’organizzazione e sulle capacità della specialità controaerei, con particolare riferimento alle attività addestrative e operative in corso, sia in Italia con il contributo all’operazione “EOS” per la distribuzione e somministrazione dei vaccini contro il covid19 e l’operazione “Strade Sicure” nelle piazze di Roma e Bologna, sia nelle operazioni all’estero. La visita si è svolta nel rispetto delle misure di contenimento previste per il contrasto alla diffusione del coronavirus e si è conclusa con la firma dell’albo d’onore e lo scambio di doni. Il generale Argiolas ha colto l’occasione per ringraziare, a nome di tutti gli artiglieri pontini, monsignor Marcianò per la vicinanza offerta attraverso il servizio sacerdotale dei cappellani militari agli uomini e alle donne dell’Esercito.