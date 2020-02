L'italoamericano che voleva fermare la Grande guerra, il libro presentato a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi pomeriggio sarà presentata al pubblico, presso la Casa del Combattente di Latina, l’edizione italiana del libro del 1931 in cui l’italoamericano di Palermo Vincenzo D’Aquila raccontò la sua conversione da volontario a pacifista al fronte della Prima guerra mondiale. Giovedì 6 febbraio alle 17, presso la Casa del Combattente di Latina, si svolgerà la presentazione organizzata da ARCO – Arti Contemporanee del libro "Io, pacifista in trincea. Un italoamericano nella Grande guerra" (Donzelli Editore, Roma, 2019), a cura di Claudio Staiti, con la prefazione di Emilio Franzina.Il volume è l'edizione italiana di "Bodyguard Unseen. A true autobiography", scritto da Vincenzo D’Aquila (Palermo, 1892 - New York, 1975), pubblicato per la prima volta in inglese a New York nel 1931, e finora mai arrivato in Italia. Alla presentazione, introdotta da Maria Antonietta Garullo, prenderanno parte l’assessore alle politiche culturali del Comune di Latina Silvio Di Francia, Stefano Mangullo, docente di Storia Contemporanea dell’Università di Roma Tor Vergata e Claudio Staiti, giornalista pubblicista e dottore di ricerca in Storia contemporanea all’Università di Messina, che ha curato e tradotto il volume. In concomitanza dell’evento, la sala della Casa del Combattente ospiterà una mostra delle opere degli artisti di ARCO – Arti Contemporanee Antonio Garullo, Mario Ottocento e Luca Ferullo.