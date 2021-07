L'Italia è tornata a Roma con Michele Altobelli al comando. Il pilota originario di Sonnino ha riportato i campioni a casa

Lunedì 12 Luglio 2021, 15:59 - Ultimo aggiornamento: 16:03

Dopo aver conquistato il campionato europeo in Inghilterra, l'Italia è ritornata a casa. Lo ha fatto questa mattina presto, con un volo Alitalia, pilotato da Michele Altobelli, originario di Sonnino. Ci ha pensato il sindaco della cittadina ausona Luciano De Angelis, attraverso un post facebook, a diffondere la notizia. Una giornata indimenticabile, a 39 anni di distanza dall'altro grande successo azzurro, quello del Mundial '82 dove era presente, in campo, un altro Altobelli, Alessandro, per tutti 'Spillo'. Proprio il campione del mondo è stato protagonista ieri sulla Rai durante la trasmissione 'Notti Europee' per commentare il trionfo dei ragazzi di Mancini a Wembley.

Nell'Italia che vince e festeggia, insomma, c'è sempre qualcosa di Sonnino. Particolare da non sottovalutare in vista dei prossimi mondiali in Qatar.