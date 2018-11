L'istituto Valerio Flacco di Sezze Scalo è sicuro, parola del vice sindaco Di Prospero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“L’istituto scolastico Valerio Flacco è in sicurezza e ha tutte le certificazioni di agibilità. L’intonaco dell’ingresso è stato fatto cadere dalla ditta che sta eseguendo i lavori perché presentava delle infiltrazioni a seguito degli eventi atmosferici del 29 ottobre scorso. Voglio tranquillizzare i genitori degli alunni, dicendo loro che stiamo lavorando per riqualificare l’istituto e per ribadire che la scuola è sicura”. Il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici del Comune di Sezze, Antonio Di Prospero, interviene sulla vicenda della Valerio Flacco, al centro di polemiche e ansie delle mamme per lo stato in cui versa da anni per la mancata manutenzione degli edifici. Ieri una ditta incaricata ha tolto dell’intonaco nell’ingresso perché marcio “ma si è trattato - afferma ancora Di Prospero - di un lavoro già previsto dopo i danni causati dal maltempo”. L’assessore, impegnato nella riqualificazione della scuola, afferma che già da domani i lavori termineranno.