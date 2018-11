"L'innocenza depredata", il nuovo romanzo di Salvatore Di Gigli sarà presentato a Sezze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appuntamento sabato 17 a Sezze, presso la “Dolcineria” di Piazza IV Novembre, per la presentazione del libro di Salvatore Di Gigli “L’innocenza depredata” (edizionicroce di Roma). Oltre all’autore, interverranno Antonio Veneziani, Andrea Campoli e Anna Castrucci; letture di Laura Di Gigli. Condurrà l’incontro Claudia Demenica, a partire dalle 17.Il romanzo parla di una piccola cittadina di provincia del centro Italia, con una serie di assassini che sconvolge prima il luogo e poi la regione e tutta la nazione. È la settimana di Natale e , invece, dell’esultanza e della gioia, serpeggia paura e terrore.Duro e crudo, ma a tratti poetico e avvincente, “L’innocenza depredata” è un libro da non iniziare la sera se il giorno dopo uno si deve alzare presto. Salvatore Di Gigli è uno scrittore di Sezze. Nel 2012 pubblica il suo primo romanzo “Testimoni oculari” e nel 2016 il thriller “Il Vangelo maledetto” ambientato in Medio Oriente, con cui ha vinto il premio “Scrittori con Gusto” dell’Accademia “Res Aulica” di Bologna.