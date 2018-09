Gare pilotate, andata male al Comune di Pontinia il sodalizio puntava a Sezze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il piano per affidare il servizio riscossione Tributi con una gara pilotata va a monte a Pontinia, a quel punto qualcuno pensa di spostare le proprie mire su un altro Comune, quello di Sezze. Emerge dal fascicolo di indagine firmato dai sostituti procuratori della Repubblica Luigia Spinelli e Giuseppe Bontempo. Ci sono pagine piene di omissis, notizie che non possono essere divulgate perché spesso riguardano altre indagini in corso, non sappiamo se questo sia il caso, ma di certo l'inchiesta Telonai, come l'hanno chiamata gli uomini della Fiamme gialle coordinati dal comandante provinciale Michele Bosco, nasce da una precedente indagine. Un'indagine per corruzione in atti giudiziari, la Dusty trade, che porta gli inquirenti a Pontinia, da qui si percorrono le Coste fino a Sezze, dove non è detto che ci sia materiale per una nuova indagine, ma è certo che qualcuno voleva replicare quello schema definito dagli inquirenti «un collaudato sistema corruttivo attuato tra pubblici funzionari e professionisti pontini con alcuni imprenditori romani». Emerge infatti dalle indagini l'intenzione di spostare l'operazione andata male a Pontinia sui Monti Lepini. E questo non è casuale, tutto nasce dal fatto che il segretario generale del Comune Daniela Falso, indagata insieme al sindaco Carlo Medici e all'assessore Luigi Subiaco che è finito ai domiciliari, lascia l'incarico per assumerlo a Sezze.Sono giorni di fibrillazioni, sembra che ormai l'esternalizzazione del servizio Tributi a Pontinia sia cosa fatta, dalle intercettazioni i principali protagonisti di questa vicenda sono soddisfatti. Cancellato o quasi l'ufficio Tributi, la società Kibernetes si sarebbe occupata degli accertamenti relativi alla riscossione coattiva dei tributi comunali, del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone di occupazione spazi e aree pubbliche. E una seconda società, la Novares, della gestione della riscossione. Ma tutto a un tratto il progetto si blocca, l'assessore Luigi Subiaco, che gestisce l'operazione con l'avvocato di Latina Raffaele Scirè e con il commercialista Gianfranco Castellano, insieme ai rappresentanti delle due società, viene rimosso dall'incarico di assessore dal sindaco per le esternazioni offensive su Facebook nei confronti di Laura Boldrini. In quei giorni Medici blocca tutto, la segretaria generale lascia Pontinia per Sezze e l'esternalizzazione resta lettera morta. Ma non le intenzioni di portare avanti quel progetto altrove. Emerge chiaramente dai colloqui tra Scirè e la Falso. E' quest'ultima che chiama l'avvocato e gli comunica che forse a Sezze interessa il discorso del bando che stavamo seguendo per Pontinia.... Poi aggiunge: Lo so che tu stai nella Spl, la spa Servizi pubblici locali del Comune che si occupa di gestione rifiuti ma anche di tributi. Scirè precisa che non è nella Spl ma gestisce per loro dei contenziosi se tu oggi - spiega - come Comune, mi chiedi di andare formalmente contro la Spl, io c'ho un'incompatibilità se, invece, tu mi chiami per dire, guarda visto che fai questo, magari collaboriamo, l'importante che non risulto....Daniela Falso è da poche ore segretaria a Sezze e già propone a Scirè: Se il sindaco (Sergio Di Raimo, ndr) mi dà l'ok magari fai un salto qui... ne parlavo con lui gli ho detto guarda io stavo esternalizzando il servizio a Pontinia, lui mi ha detto vabbè parliamone perché ci voglio pensare. Dunque l'interesse sicuramente si è spostato da un Comune a un altro, è altrettanto vero che nell'ordinanza del gip non viene menzionata Sezze quindi - almeno per quanto noto fino a questo momento - non ci sono procedimenti né reati contestati. Si tratta solo delle mire di alcuni professionisti nei confronti di un'amministrazione comunale. Morto un bando se ne fa un altro.