L'impegno di Omizzolo contro il caporalato premiato dal Presidente Mattarela

Una vita in prima linea, tanto studio, ricerche “intervento”, minacce per le attività svolte e le denunce fatte. Tutto questo è valso al sociologo Marco Omizzolo, di Sabaudia, il riconoscimento di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferito dal Presidente Sergio Mattarella.Al sociologo pontino l’onoreficenza è andata: «Per la sua coraggiosa opera in difesa della legalità attraverso il contrasto al fenomeno del caporalato». Si tratta di onoreficenze - 33 in tutto, qui l'elenco completo - che Mattarella ha conferito “motu proprio” «a cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nel soccorso, per l’attività in favore dell’inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalità».Il Presidente «ha individuato, tra i tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni, alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani». Nella motivazione del riconoscimento a Omizzolo si legge: «Sociologo, legale rappresentante dell’associazione di promozione sociale Tempi moderni e consigliere della cooperativa sociale In Migrazione che svolge servizi di mediazione culturale e assistenza ai migranti. Ha più volte denunciato, anche con dettagliati dossier, il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento degli stranieri nei campi. Segue da anni il fenomeno dei braccianti nell’Agro Pontino: ha descritto la rete dei caporali, raccontato le condizioni di vita, i problemi di salute e lo stato delle abitazioni di questi lavoratori. Da quando ha cominciato ad impegnarsi sulla questione, riceve avvertimenti e minacce di morte».