Dopo il caso del ristoratore di Latina Paolo Prearo, costretto a spegnere i condizionatori d'aria nel pieno di questa caldissima estate, a seguito del caro bollette, spuntano nella provincia pontina un paio di esempi d'imprenditoria green che al momento consentono di tenere botta. Ma le fonti alternative utilizzate non risolvono del tutto il problema della lievitazione dei costi energetici, lamentato da Aprilia a Minturno con conseguenze estreme per le attività economiche, come nel resto d'Italia. E non mancano paradossi.

FOTOVOLTAICO

Bollette energetiche raddoppiate, ma mi ritengo fortunato. Marco Lamonica, 55enne, titolare del Sabaudia Hotel&Spa a due passi dalla foresta del Parco nazionale del Circeo, fa i conti con il caro bollette che sta mettendo in ginocchio il Paese. Il suo albergo, aperto ex novo nel 2021 in località Quattro Stagioni a Sabaudia, è una struttura interamente touch, domotica, a risparmio energetico e dotata di un impianto fotovoltaico da 50 kilowattora. Il mio albergo a pieno regime assorbe una maggiore quantità di energia elettrica afferma Lamonica quindi sono costretto ad acquistare un tot fino a copertura del fabbisogno. La bolletta di luglio 2021 era di 6.000 euro, a luglio 2022 esattamente 12.000 euro. Raddoppiata. Ma devo dire soltanto raddoppiata, perché ad oggi le attività economiche stanno subendo rincari fino al 400%. L'imprenditore spiega che nella zona, area turistica all'ombra del promontorio del Circeo in cui si lavora soprattutto in estate «ci sono albergatori che vogliono chiudere le strutture già a settembre pur di sottrarsi all'eccessivo costo energetico». Ed è per questo che si ritiene fortunato. Del resto la stagione estiva che si sta per concludere è andata bene al Sabaudia Hotel&Spa. «Vero è che c'è stato un lieve calo nelle presenze di circa il 6% afferma dipeso dal fatto che lo scorso anno abbiamo applicato offerte di lancio, per promuovere la struttura, ma quest'anno abbiamo guadagnato di più, perché abbiamo rimodulato i prezzi, più in linea con il tipo di servizi offerti. La clientela è soddisfatta».

La questione energetica, anche se meno impattante sulla gestione dell'albergo Sabaudia Hotel&Spa rispetto ad altre strutture, resta al centro delle riflessioni di Lamonica: Vorrei segnalare un paradosso si sfoga Quando acquistiamo energia perché la nostra produzione è insufficiente, la paghiamo 0,62 euro a kwh. Invece, nei momenti in cui l'albergo non assorbe in tempo reale tutta l'energia proveniente dal nostro impianto immettiamo in rete l'eccedenza. Il gestore ce la paga tra 0,08 e 0,15 euro a kwh. E poi se la rivende a 0,62. Ecco, credo che si speculi attorno alla crisi. E se volessi ampliare il mio impianto conclude l'albergatore - avrei zero incentivi.

A San Felice Circeo è lo storico hotel Maga Circe ad avere il titolo di albergo green. Nel 2010 è stato insignito del riconoscimento Ambiente, impresa e turismo voluto da Unioncamere e dal Ministero dell'Ambiente. Nel 2019 il progetto Maga Circe è risultato primo tra quelli presentati per il bando Beni culturali e turismo POR FESR 2014-2020 della Regione Lazio.

«Nel tempo siamo dotati di pannelli solari afferma Antonella Di Genua alla guida della struttura situata a pochi metri dal porto turistico Questo ci ha consentito di avere in questa stagione estiva, quando sono utilizzabili, di avere soltanto un incremento in bolletta, dovuto al rincaro delle tariffe, di meno del doppio. Ma se paragoniamo la bolletta di un mese invernale 2022 contro lo stesso mese dell'anno precedente possiamo parlare di quasi una triplicazione dei costi. Pagavamo 1.400 euro e siamo arrivati a 3.900. Per non parlare poi del gas».

Per il resto anche per l'hotel Maga Circe, la prima estate senza le restrizioni Covid è andata bene. «L'unica differenza è che la scorsa stagione avevamo ospiti che si intrattenevano più a lungo, quest'anno i loro soggiorni sono stati più corti. Non so se sia dipeso dalla crisi o dal fatto che ci si sposta anche all'estero». Per il mese di settembre ci sono poche prenotazioni di italiani: «Non siamo abituati ad avere le elezioni politiche in questo periodo. Roma è al centro della politica, e i nostri clienti italiani provengono tutti da lì. Tra riapertura delle scuole ed elezioni non abbiamo molte prenotazioni. Ci salviamo perché grazie al superamento delle restrizioni Covid abbiamo molte prenotazioni di stranieri. Anche durante l'estate abbiamo avuto turisti provenienti dai paesi dell'Unione europea, Francia, Inghilterra, Paesi Bassi. Come hanno ripreso a viaggiare gli italiani, hanno ripreso a viaggiare anche loro».