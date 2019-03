L'hospice "Villa Azzurra" di Terracina compie dieci anni, dibattito su sviluppo e prospettive

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“10 anni di Hospice: la nostra storia, le vostre storie”. Sarà questo il tema della tavola rotonda in programma venerdì 15 marzo alle 16 presso l’auditorium della Banca Popolare di Fondi per fare il punto sull'attività dell’unità di cure palliative dell'hospice “Villa Azzurra” di Terracina.Un momento di riflessione e di festa da parte di una struttura che, grazie ad una consolidata azione di squadra, da dieci anni opera su un vasto comprensorio, da San Felice Circeo sino al fiume Garigliano, prestando l'assistenza specialistica delle cure palliative a circa 500 ammalati l’anno, assicurando alle relative famiglie il conforto umano e professionale.La tavola rotonda vuole “raccontare” una storia ma anche…tante singole storie tracciando l’evoluzione delle cure palliative sul territorio, la loro attualità ed importanza ma anche le loro prospettive future alla luce della nascita degli Hospice e di una integrazione, in corso, con la rete della terapia del dolore dell’Asl pontina.L’ unità di cure palliative hospice “Villa Azzurra” - parte del gruppo Korian leader in Europa nei servizi rivolti alle persone anziane - da 10 anni segue con ricoveri domiciliari e residenziali a carico del sistema sanitario regionale persone con gravi patologie oncologiche in condizioni terminali, prendendosi cura non solo della persona malata ma anche della famiglia di appartenenza. Ad introdurre i lavori saranno Luca Grossi, direttore gestionale, e Concetta Di Fonzo, responsabile medico dell’Hospice “Villa Azzurra”. Saranno presenti, tra gli altri, il direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati, il vescovo Mariano Crociata, il presidente dell'Ordine dei medici Giovanni Maria Righetti e il sindaco di Terracina, Nicola Procaccini.