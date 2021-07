Sabato 24 Luglio 2021, 19:10 - Ultimo aggiornamento: 19:11

Dopo aver festeggiato 50 anni di attività per il ristorante il Tuca Tuca di Aprilia una grande sorpresa: il leader della Movimento Cinque Stelle ed ex premier Giuseppe Conte ha fatto tappa insieme alla famiglia per pranzo.

È accaduto ieri, 23 luglio, poi Conte è partito per qualche giorno di vacanza verso il litorale. Felici i titolari del Tuca Tuca: «Buongiorno ex presidente, una bella sorpresa per i 50 anni e un giorno di attività», hanno scritto sul loro profilo social.