L'erba in piazza del Popolo è gialla, il Comune la tinge di verde

Ultimo aggiornamento: 12:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune di Latina corre ai ripari per mitigare l'effetto "giallo" della nuova erba piantata nel gardino di piazza del Popolo. Da questa mattina gli operai della ditta incaricata stanno provvedendo a tingerla con un pigmaneto naturale così da restituirle l'effetto verde originario. Il problema è sorto perché la "zoysia djaconica", ovvero la gramigna scelta per le aiuole dio piazza del Popolo è una varietà che necessità di pochissima manutenzione e pochissima acqua, ma ha una controindicazione non da poco: nei mesi invernali va in riposo e diventa verde solo in primavera e in estate, per poi riprendere con l'autunno il colore giallo dovuto a questa sorta di letargo. Un'erba dunque super ecosostenibile, ma che ha lasciato interdetta l'amministrazione comunale che ha concordato il ritocco. «Era previsto nell'appalto - ci tengono a dire dal Comune - non ci sono stati ripensamenti, ma anche la vista vuole la sua parte»Ecco nelle foto la differenza, prima della tintura:E dopo la tintura: