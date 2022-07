L'auto esce di strada e si ribalta: gravissima una donna

Sono gravissime le condizioni di una donna che intorno alle 14 è uscita fuori strada con la sua auto, un'utilitaria, in via Mediana Cisterna, a Campoverde, ribaltandosi e finendo la corsa in una cunetta.

Sul posto i vigili del fuoco per estrarre l'automobilista dalle lamiere e affidarla alle cure del 118. È atterrata anche un'eliambulanza. Le condizioni della donna sono apparse fin da subito gravissime, con importanti lesioni agli arti posteriori.

La Polizia locale di Aprilia sta lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente: secondo quanto si apprende, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. La strada è al momento chiusa.