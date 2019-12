L'Ater di Latina: il punto della situazione e le novità per il prossimo anno

Oltre 7.300 appartamenti ad uso abitativo e 138 locali di diverso tipo, con un rapporto di gestione di 165 immobili per ogni dipendente. Si parte da qui per fare il punto della situazione dell'Ater di Latina, guidata da ottobre scorso da Marco Fioravante. Il primo dato che salta agli occhi è relativo all'organico sempre più basso: se nel 2014 la struttura contava 54 dipendenti, nel 2018 questi sono scesi ad appena 38. Il secondo è legato invece all'affitto medio mensile, che ammonta a circa 57 euro, e al ricavo medio annuo per appartamento che è di 1.065 euro. La spesa di manutenzione per ogni alloggio Ater della provincia, molti dei quali risalenti addirittura al 1948, è di 1.098 euro. Nonostante questo il bilancio dell'ente è in pareggio e il ricavo complessivo dei canoni ammonta a 7.856.000 euro, destinati tutti alle spese correnti, alle attività di manutenzione e al pagamento di tasse. "L'Ater - spiega Fioravante - rappresenta il paradosso di un ente economico, equiparato a una società immobiliare privata, che eroga però servizi sociali". Come tale è soggetto al pagamento di tasse consistenti, senza tuttavia avere gli stessi ricavi. "Se avessimo più risorse - continua il neo commissario - potremmo sicuramente lavorare meglio sul fronte delle manutenzioni". Per quanto riguarda il futuro, con 7 milioni di euro di risorse in arrivo dalla Regione Lazio, l'Ater aprirà i cantieri il prossimo anno per realizzare 63 nuovi alloggi tra Latina, Pontinia e Cori. Mentre con il progetto Ossigeno piantumerà 1.000 alberi in tutta la provincia.

