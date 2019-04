L'associazione Minerva si sposta nei borghi. Giovedi inaugurazione a Borgo Sabotino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LATINA - Dopo l’inaugurazione del point di Borgo Santa Maria, avvenuta lo scorso 20 marzo, continua il lavoro dell’associazione culturale Minerva nei borghi. Domani, infatti, giovedì 11 aprile, alle ore 20,00, ci sarà l’inaugurazione del Minerva Point di Borgo Sabotino, presso il ristorante “Zar” dove avrà sede il point. Soddisfatta la Presidente dell’associazione Minerva, Annalisa Muzio: "Borgo Sabotino è un borgo strategico anche in vista dell’avvio della stagione balneare. Per questo motivo, dopo aver preso contatto con le realtà imprenditoriali del litorale, abbiamo già programmato una serie di iniziative, eventi culturali e sportivi anche d’intesa con l’Osservatorio dello Sport e del Turismo sportivo”. All’inaugurazione saranno presenti la responsabile del progetto Minerva per i borghi, Valentina Di Meo, la responsabile del Minerva Point di borgo Sabotino, Greta Longo e l’erede della famiglia Sambugaro-Zanolla tra i primi pionieri arrivati a Latina per la bonifica. “Il nostro obiettivo – spiega Greta Longo – è quello di rimettere al centro dell’interesse culturale e sociale della nostra città i borghi e le persone che ci vivono. Ringrazio per questo il nostro presidente Annalisa Muzio, Valentina Di Meo e soprattutto Matteo Russo, che ha voluto condividere con noi questo progetto. Come sempre ogni evento verrà poi finalizzato dall’associazione Minerva a sostenere le attività didattiche e/o sportive nelle scuole di Latina”. “Ripartiamo dai borghi che rappresentano la nostra nascita, le origini, i ricordi ma anche l’innovazione – spiega la responsabile di Minerva per i borghi, Valentina Di Meo – gli input che ci arrivano dai residenti e dai molti giovani che oggi sono tornati a vivere nei borghi saranno per noi un ottimo spunto per continuare a organizzare e promuovere varie attività che servano a sviluppare il nostro territorio”.