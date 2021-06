L’associazione Amici del Cane di Latina compie 40 anni

Mercoledì 30 Giugno 2021, 12:02

L’associazione Amici del Cane di Latina festeggia quarant’anni di attività. Era il 1981 quando un gruppo ristretto di persone amanti degli animali si è riunito per difendere, tutelare e accudire cani abbandonati o senza padrone. In questi quattro decenni, i volontari della Onlus hanno preso un impegno reale verso gli animali in difficoltà e abbandonati, contribuendo concretamente alla nascita del canile comunale di Latina.

Attualmente sono ospitati circa 600 cani. Uno degli obiettivi principali dell’associazione è quello di trovare famiglie amorevoli per gli ospiti del canile, indipendentemente dalla loro età e dalla loro taglia.

I volontari hanno lavorato molto sul territorio con campagne di informazione, progetti di sensibilizzazione nelle scuole materne ed elementari e, in collaborazione con volontari comportamentalisti, hanno avviato progetti di petterapy in case di riposo per anziani e in compagnia di diversamente abili.