© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un tuffo nel mare di Formia stamane insieme alla sua famiglia prima di ripartire, perché domani sera sarà alla cabina del Var per il match di campionato valido per la 33^ giornata di serie A tra Spal e Inter. L’arbitro internazionale Daniele Doveri, nativo di Volterra (Pisa), appartenente alla sezione di Roma 1, accompagnato dalla moglie, la modella rumena Andrea, e dai suoi due piccoli figli, ha passato qualche ora di meritato relax sul litorale di Gianola. Ospite del Lido Tirreno della famiglia Giornalista - premiato di recente insieme ad altri stabilimenti locali dalla Bandiera Verde, il riconoscimento assegnato dai pediatri che li qualifica ottimali per i bambini e ragazzi da 0 ai 18 anni – il 42enne atletico ed esperto fischietto toscano si è allenato in passato diverse volte al Centro di preparazione olimpica del Coni “Bruno Zauli” di Formia. Doveri, di professione impiegato, che a metà giugno diresse la finale di Coppa Italia all’Olimpico di Roma tra Juventus e Napoli, si è intrattenuto sulla spiaggia formiana, dove si è concesso a qualche scatto fotografico insieme a qualche curioso. “E’ rimasto molto colpito dalla bellezza del posto, dalla sicurezza delle acque delimitate dalle scogliere, dall’accoglienza e dalla bontà dei prodotti locali come il pesce, la mozzarelle e le olive – ha commentato l’assistente di salvataggio del lido Tirreno, Massimo Treglia – Conosce bene la città e quando gli impegni lo consentono, soprattutto nel periodo estivo, fa qualche ‘scappatina’ qui a Formia”. Il fischietto di Volterra è tra gli arbitri più longevi: è all’undicesima stagione nella Can di serie A e B, internazionale dal 2018 e finora ha diretto 160 gare in serie A, dove esordì il 1° marzo 2010 in Chievo-Cagliari.