Kevin è il primo bimbo nato nel Lazio nel 2023: venuto al mondo a Latina 22 secondi dopo la mezzanotte

Si chiama Kevin Sturzu il primo bambino nato nel Lazio – e tra i primissimi in tutta Italia – nel 2023. I suoi genitori, Tiberiu e Catarina, stavano ultimando i preparativi per la cena dell'ultimo dell'anno, quando alla donna sono venute le contrazioni e suo marito l'ha accompagnata presso l'Ospedale Goretti, dove il piccolo è venuto al mondo dopo un parteo cesareo appena 22 secondi dopo la mezzanotte, un vero e proprio record per la struttura pontina.

I suoi genitori, entrambi di origine romena ed arrivati in Italia una quindicina di anni fa, vivono ad Aprilia. Il piccolo Kevin, sarà il secondo genito di casa, dopo la sorellina Daiana di sei anni e mezzo.

L'ultimo nato del 2022, invece, è una bimba di nome Azzurra, venuta al mondo alle 19:56 di ieri. Lei, invece, sarà la prima piccola nella casa di mamma Rosalia e papà Emanuele, entrambi di Cisterna di Latina.