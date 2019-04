Karate: al campionato nazionale dominio della giovanissima formiana Jessica Treglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In splendida forma la karateka formiana Jessica Treglia, che domina il campionato nazionale che si è tenuto nel piccolo comune modenese di Cavezzo. Il primo successo nella categoria Junior Kata individuale (stile shotokan che va dai 18 ai 21 anni cinture marrone nera), in cui ha confermato il titolo italiano ottenuto nell’edizione 2018 nella stessa location romagnola. Un’affermazione di 9 decimi (24.9vs24) rispetto alle sue avversarie. Il bis è arrivato puntuale nella categoria junior Kata individuale open style (marroni nere), in cui la 18enne portacolori del Karate Do Italia ha totalizzato sempre un punteggio di 9 decimi superiore alle altre due ragazze. Nella specialità Kumite (verdi-blu-marroni e nere) categoria juniors si è classificata al primo posto sbaragliando il campo con vittorie tutte nette. Infine argento nella categoria juniors Kumite Open weight, dove ha ceduto di misura in finale (3-2). Il giovane talento del sud pontino ad ottobre 2018 partecipò all’Europeo di Malta nel kata, mancando di un soffio l’accesso in finale, ma consolandosi con il 3° posto nella specialità Kumite (juniors) e due primi posti nel Kumite sanbon e rotation a squadre. Sempre la passata stagione prese parte al campionato mondiale di Montecatini Terme sfiorando il podio (fu quinta).