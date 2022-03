Giovedì 24 Marzo 2022, 10:11

Un pianoforte, una tromba e due grandi artisti della scena nazionale: il programma del nuovo appuntamento della stagione curata dal Latina Jazz club Luciano Marinelli promette grandi emozioni. A salire sul palco dell'auditorium del Circolo cittadino di Latina, domani sera alle ore 21, saranno Stefania Tellini e Franco Piana in formato duo. Tra le più apprezzate pianiste, arrangiatrici e compositrici jazz italiane, Stefania Tallini è una dotata di linguaggio originale che la rende una delle figure più interessanti e consolidate del panorama musicale internazionale. Vanta una brillante carriera artistica, sia come pianista, che come compositrice e arrangiatrice. Diplomata in pianoforte classico al conservatorio Santa Cecilia di Roma e in jazz , arrangiamento e composizione per orchestra jazz al conservatorio Licinio Refice di Frosinone, ha vinto numerosi concorsi. Ha all'attivo dieci dischi a suo nome che presentano musiche da lei scritte e arrangiate, registrate con la partecipazione di grandi nomi del panorama jazzistico internazionale.

Ad accompagnarla Franco Piana, figlio del celebre trombonista Dino Piana. Trombettista e arrangiatore, Franco Piana da quarant'anni è colonna portante dell'orchestra della Rai di Roma. La sua musica ha solide profonde radici in tutta la storia del jazz, mantenendo sempre lo swing fra i suoi elementi principali e imprescindibili.

Il costo del biglietto è di 15 euro, ridotto 10 euro. Per info e prenotazioni: 329.1479847 oppure 338.7961980.

