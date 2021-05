Itri, il sindaco azzera la giunta dopo i contrasti sul bilancio

Il Comune di Itri rischia il commissariamento. In seguito ai contrasti sul bilancio emersi in seno alla coalizione di governo e alle dimissioni dell’assessore leghista alle attività produttive Mario Di Mattia, il sindaco Antonio Fargiorgio ha azzerato la giunta ritirando le deleghe agli assessori Anna Serena Ciccarelli, Giovanni Colucci, Andrea Di Biase e Tiziana Ialongo. Per il bilancio ci sarà ora tempo per l’approvazione in consiglio fino al 31 maggio. Il sindaco Fargiorgio potrebbe nominare un nuovo esecutivo, ma già nei prossimi giorni potrebbe concretizzarsi una mozione di sfiducia nei suoi confronti. Se non addirittura le dimissioni in massa di consiglieri sia di minoranza che di maggioranza. E sarebbe in tal caso la fine anticipata della consiliatura, cinque mesi prima del termine ufficiale del mandato, con l’arrivo del commissario straordinario. Come già cinque anni fa.

