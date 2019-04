Itri, recuperati dai carabinieri numerosi dipinti trafugati dal Santuario della Civita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Numerosi dipinti provenienti dal Santuario della Madonna della Civita a Itri figurano tra i cinquemila dipinti ex voto recuperati nell’ambito dell’indagine a carattere nazionale svolta dal Nucleo Tutela Patrimonio Artistico dei carabinieri e riconsegnati alle Diocesi italiane. Si tratta di opere di matrice popolare, realizzate tra il XV e il XX secolo e commercializzate negli anni ’60 e ’70, di limitato valore commerciale ma di grande importanza storica e religiosa. Le stesse sono state riconsegnate alla presenza del delegato episcopale per la Conferenza regionale Lombardia, e vescovo di Pavia, monsignor Corrado Sanguineti, e del comandante dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico, colonnello Alberto Deregibus. Gli ex voto sono stati trafugati da varie chiese di Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna e Toscana. E molti sono quelli che provengono dai santuari della Madonna dell’Arco a Sant’Anastasia (Napoli) e da quello della Madonna della Civita a Itri.