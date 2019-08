© RIPRODUZIONE RISERVATA

Itri saluta l’estate con due serate di musica popolare e della tradizione classica napoletana e un concerto al Castello medievale. Si inizia il 29 agosto, alle 21, in piazza Umberto I, con lo spettacolo del trio “Napolincanto”, in cui Gianni Aversano, accompagnato da Domenico De Luca alla chitarra e Fernando Piscopo al mandolino, ripercorrerà la tradizione della canzone napoletana tra “spate, ammore, resate e devuzione”.Sabato 31 agosto, poi, sempre alle 21, musica popolare in piazza Umberto I con la tamburellista gaetana Valenmtina Ferraiuolo, presidente dell’Associazione TamburoRosso, che proporrà i brani della tradizione popolare, soprattutto legasti alla figura della donna. Ai due spettacoli parteciperanno le ballerine della scuola di danze popolari TerrAmare di Serena Petronio, che anticiperanno le due serate, nella vicina piazza Pertini, con due laboratori di danze popolari sul Saltarello e la Tammurriata. Domenica 1° settembre, infine, il Castello medievale ospiterà un concerto del fisarmonicista abruzzese Mario Stefano Pietrodarchi, che, accompagnato dal quintetto del Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara, porterà in scena il suo spettacolo “Da Roma a Buenos Aires”, un viaggio musicale in quell’itinerario, fatto di tanto dolore e grandi speranze, di coloro che in periodi di guerra oltrepassarono l’oceano con le loro valigie piene di sogni.