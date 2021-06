Itri, lutto nella comunità dei passionisti: morto fratel Fortunato Petrella

E' morto all'ospedale "Dono Svizzero" di Formia, dove era ricoverato da alcuni giorni a seguito di un infarto, fratel Fortunato Petrella, religioso della comunità dei Passionisti di Itri. Aveva 76 anni e da due era in servizio in città, dopo un breve periodo al santuario della Civita, sempre a Itri.

APPROFONDIMENTI LATINA Un secolo di pellegrinaggi alla Madonna della Civita di Itri

«Una notizia che lascia costernati tutti noi -scrive padre Antonio Rungi, delegato arcivescovile per la vita consacrata della diocesi di Gaeta e vice-superiore della comunità passionista di Itri -, in quanto Fratel Fortunato ha lavorato, come sempre, in modo instancabile, fino a qualche giorno prima di morire, coltivando l’orto e il giardino dei passionisti, sua passione da una vita, offrendo il frutto del suo lavoro dei campi alla comunità, in modo puntuale e preciso, oltre che abbondante. Un religioso generoso in tutti i sensi e soprattutto nel lavoro e nella preghiera».

Fratel Fortunato Maria di San Paolo della Croce (al secolo Elia Francesco Petrella), era nato a Sant’Elia a Pianisi (Campobasso), cil 14 luglio 1945.

I funerali si svolgeranno appena verrà autorizzato il trasporto del feretro dall'Ospedale di Formia ad Itri. Luogo, data ed ora ancora da stabilire.