Itri, denunciati due truffatori per la vendita di una piscina inesistente

Non più la solita truffa per una casa per le vacanze estive o per un’auto o uno scooter a prezzi stracciati, ma questa volta è stata proposta ad un incauto cittadino di Itri, attraverso un’inserzione su un sito internet, addirittura l’acquisto di una piscina per l’esterno dell’abitazione.

La vittima, un 50enne, ha accreditato su carta prepagata, ad una coppia di truffatori della provincia di Crotone che gli avevano proposto l’affare, la somma di 450 euro per l’acquisto dell’impianto, peraltro mai consegnato. I carabinieri di Itri, ai quali era stata denunciata la truffa, sono risaliti, attraverso minuziose indagini, ai due calabresi autori del raggiro e li hanno denunciati all’autorità giudiziaria.

