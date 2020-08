La storia del calcio a Itri, presentazione del volume nella corte del Comune

Sarà presentato venerdì 7 agosto alle 19 presso la Corte del Comune la presentazione del volume “Il calcio a Itri”.

Il libro narra le vicende del football nella cittadina itrana dagli esordi e fino ai nostri giorni; oltre 400 le immagini, tra foto e articoli di giornale, a corredo di tutta la storia calcistica non solo della squadra maggiore ma anche delle compagini minori che hanno portato il nome di Itri in giro per tutta la penisola.

Alla presentazione saranno presenti le più alte cariche politiche cittadine e tutti coloro che hanno avuto l’onore di indossare una casacca storica e gloriosa come quella itrana.

