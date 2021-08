Al santuario Madonna della Civita domenica il "Confession day"

Mercoledì 25 Agosto 2021, 13:24 - Ultimo aggiornamento: 13:25

Sarà dedicata prevalentemente all’amministrazione del sacramento della penitenza l’ultima domenica del mese di agosto 2021, al Santuario mariano della Civita di Itri. A darne notizia sono i padri Passionisti che amministrano la chiesa e hanno definito "Confession day" la giornata.

«L’arrivo del pellegrinaggio della comunità itrana, sul cui territorio è sorto il santuario della Civita, intorno all’anno mille, porterà in questo luogo centinaia di fedeli che sentiranno, come sempre, la necessità di riconciliarsi con il Signore e con i fratelli. Altri devoti giungeranno da varie altre località del Lazio e della Campania».

Per questo domenica dalle 7,30 alle 20 i sacerdoti saranno a disposizione dei fedeli «che vorranno accostarsi a questo sacramento, a conclusione dell’estate 2021, post lockdown e nell’imminente ripresa delle attività lavorative e di ritorno ai paesi d’origine. Sono sette i sacerdoti impegnati in questo ministero domenicale che in vari luoghi, adibiti a confessionali, nel rispetto delle norme anticovid, ascoltano i fedeli ed esercitano il ministero della confessione con preparazione competenza, tipica dei missionari della Passione di Cristo».

«Questa speciale giornata dedicata al sacramento è finalizzata –afferma padre Antonio Rungi, responsabile comunicazioni sociali del santuario – a sensibilizzare i fedeli ad accostarsi con maggiore frequenza e preparazione personale a questo importante sacramento della vita cristiana. A causa della pandemia e in seguito a delle deroghe concesse alla normale amministrazione della Confessione, persiste un atteggiamento di distanziamento dalla pratica di questo mezzo di grazia per rappacificarsi con Dio, con gli altri e con la propria coscienza. Come comunità passionista di Itri-Civita - sottolinea padre Rungi - da sempre impegnata su questo fronte dell’apostolato del confessionale, avvertiamo la necessità di sollecitare un maggiore interesse intorno a questo sacramento».

Da qui, la giornata di domenica 29 agosto 2021, dedicata in particolare alle confessioni.