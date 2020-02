Italia Viva, Renzi nomina i coordinatori a Latina: l'avvocato Archidiacono ed Elisa Giorgi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al termine dell'assemblea nazionale di Italia Viva che si è svolta sabato e domenica a Roma, a Cinecittà, il neonato partito dell'ex premier Matteo Renzi, ha nominato i coordinatori territoriali. Per la Latina i coordinatori provinciali sono l'avvocato Renato Archidiacono e l'ex segretaria del Pd di Cisterna Elisa Giorgi.«Ringraziamo tutti coloro che ci hanno dato fiducia - dicono Archidiacono e la Giorgi - Il presidente nazionale Ettore Rosato per la nomina. Ci aspetta un intenso ed entusiasmante lavoro. Partendo dai comitati cittadini, che sono stati il rimissimo pilastro di Italia Viva nei comuni, e dagli amministratori locali che più di chiunque altro conoscono e rappresentano il territorio. E per tutti quelli che raggiungeremo e ci raggiungeranno durante il cammino. Da oggi al lavoro per costruire per il futuro». Inoltre a Latina sono stati nominati anche due coordinatori comunali, la consigliera comunale Celina Mattei e Giorgio Fiore. I coordinatori parteciperanno all'assemblea nazionale del prossimo 22 febbraio insieme ai parlamentari IV, a 150 esponenti della società civile e a 150 amministratori locali, ma senza diritto di voto.