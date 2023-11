Istituto "Rita Levi-Montalcini" di Sabaudia, sabato 11 novembre il primo Open Day

Sabato 11 novembre e sabato 25 novembre dalle ore 9 alle ore 12 presso la Scuola Secondaria di Secondo grado “Rita Levi-Montalcini” si svolgerà il primo incontro per l'orientamento del ciclo di Open Day 2023-24.

L'intera mattinata sarà dedicata alle famiglie e agli studenti frequentanti le classi terze degli Istituti Secondari di Primo grado in vista delle iscrizioni all’a.s. 2024/25 per illustrare l'offerta formativa e le molteplici attività curricolari ed extracurricolari che si svolgono nello storico istituto di via del Parco Nazionale 10 in Sabaudia.

«L'offerta formativa dell'istituto “Rita Levi-Montalcini” di Sabaudia - spiegano dall'istituto - si articola in cinque indirizzi: liceo scientifico tradizionale; liceo scientifico scienze applicate, liceo scientifico sportivo (giunto al quarto anno); istituto tecnico informatica e telecomunicazioni ed istituto tecnico meccanica, meccatronica ed energia.

La nostra scuola è sempre stata orientata a formare lo studente in primis come membro attivo della comunità e a proiettarlo verso il futuro fornendo percorsi didattici al passo con i tempi, dalla forte impronta digitale e caratterizzati da una didattica fortemente laboratoriale, garantita della presenza dei laboratori di scienze naturali, meccanica ed informatica. A partire da questo anno scolastico per l'indirizzo meccanica, meccatronico ed energia è attivo anche il corso serale».

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

I prossimi appuntamenti per venire a conoscere il “Rita Levi-Montalcini” di Sabaudia saranno allo stesso orario nei giorni 16 e 17 dicembre 2023, il 13-14-20-21-27-28 gennaio 2024 ed eccezionalmente nel pomeriggio dalle 15 alle 18 del 30 gennaio 2024, ultimo giorno utile per la presentazione della domanda digitale.

Gli alunni e i genitori interessati possono seguire il sito web istituzionale e i canali social dell’Istituto, Facebook e Instagram, sui quali verranno pubblicati il link per prenotare il proprio posto agli Open Day e tutte le informazioni utili per una scelta consapevole.

Durante gli Open Day i genitori e i futuri studenti potranno verificare il clima di serenità, accoglienza ed inclusione che anima la scuola intesa non solo come ambiente di apprendimento e formazione ma anche come luogo in cui ciascun adolescente possa sentirsi libero di realizzarsi nella propria singolarità, assecondandone inclinazioni e ambizioni: «Centinaia di studenti usciti nel corso di questi anni - proseguono dall'istituto - hanno raggiunto con successo i propri traguardi, sia nel caso di prosecuzione degli studi in ambito universitario, sia nel caso della ricerca di un lavoro adatto alle competenze maturate».