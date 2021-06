Ispezioni dei Nas sulle ambulanze, due denunciati a Latina

Due persone sono state denunciate oggi dal carabinieri del Nas per irregolarità nella tenuta delle ambulanze, utilizzate in provincia di Latina per il trasporto infermi e per il primo soccorso.

Nel primo caso la denuncia è scattata per aver lasciato dei farmaci scaduti nel mezzo di soccorso, nel secondo caso invece per aver omesso l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi.

L'operazione dei Nas di Latina si inserisce in quella nazionale di verifica generale dei mezzi di soccorso. In tutta Italia sono stati verificate 1.297 ambulanze: 17 di queste nel territorio pontino.