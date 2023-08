Martedì 29 Agosto 2023, 11:24

Altri cinque mesi di sperimentazione dell'isola pedonale, in scadenza il 31 agosto. Una nuova proroga, affinché la politica assuma decisioni sul futuro della ztl del centro storico di Latina, poi si dirà basta, mentre le associazioni di commercianti ed esercenti dell'area hanno detto con forza: riapriamo alle auto, almeno dal lunedì al venerdì. È l'esito dell'audizione avvenuta ieri in commissione Attività produttive del Comune di Latina, appositamente convocata dal presidente Dino Iavarone.

LAMENTELE

Da parte delle associazioni è stato un coro a voci unite: la ztl prima e l'isola pedonale poi hanno fallito, si deve riaprire al traffico il centro storico. Un grido di allarme sulla situazione del commercio, giunta in primis da Susanna Gloria, presidente Confesercenti, per la quale «il fallimento della ztl è evidente a tutti, il centro è completamente morto, dal 2014 a oggi non è stato fatto nulla: ora non abbiamo neanche finestre orarie per carico e scarico merci. Ora basta, non vogliamo uno scontro di categorie, ma il bene del centro storico e il bene del cittadino: riapriamo dal lunedì al venerdì e chiudiamo sabato e domenica. Creiamo un tavolo permanente, per la creazione di eventi, che siano continui». Secondo la Gloria, inoltre, «i problemi ci sono anche nelle aree limitrofe, come corso Matteotti. Abbiamo una chat con 80 persone e ho fatto un minisondaggio: il 100% dei partecipanti vuole la riapertura». Le fa eco Mario D'Ercole, in rappresentanza della società proprietaria di locali in cui ci sono diversi negozi: «Successivamente alla chiusura del centro, grandi brand multinazionali hanno lamentato un considerevole calo dei fruitori e contrazione dei fatturati: si chiede una riapertura al traffico, limitando l'isola al sabato e domenica». Per Ivan Simeone, direttore della Claai Assimprese Lazio Sud, «va costituita una consulta permanente delle associazioni di categoria per dibattere questi problemi in maniera continuativa. Occorre che il centro sia riempito di contenuti, affinché i cittadini possano fruirne e far girare l'economia». Gli fa eco Antonella Masocco (Confcommercio), che spinge sulla necessità di «attrarre giovani che vogliono fare impresa, per il ricambio generazionale delle attività storiche».

Ampio il dibattito tra consiglieri, con Dario Bellini (Lbc) che ha ricordato come «permangono problematiche di sicurezza sottolineate anche dalla Polizia locale, in merito ad esempio al transito di auto elettriche e ibride, consentito dalle norme nel caso di ztl: ma non ci sono più semafori, la sede stradale è ristretta, famiglie e bambini ormai sono abituati a passeggiare sulla strada. Sperimentammo l'isola anche per motivi di sicurezza». Cesare Bruni (FdI), ha chiarito: «Credo fortemente nell'isola pedonale, che deve vivere di vita propria, ma va costruita. Ad esempio con facilità di parcheggio, ombra, la possibilità di sedersi. Iniziamo allora oggi un percorso, anche a tappe, che dia la possibilità di costruirla, ascoltando anche i residenti».

NUOVA ORDINANZA

In chiusura, l'assessore alla Mobilità Gianluca Di Cocco ha annunciato una nuova ordinanza immediata per estendere di cinque mesi la sperimentazione dell'isola, «che vi dia il tempo di studiare le carte e trovare le soluzioni. Nell'ordinanza ci saranno le finestre di carico e scarico merci, dalle 5 alle 9.30 e dalle 14.30 alle 16, dal lunedì al venerdì. Passo per passo, realizzeremo l'isola pedonale, e stiamo già studiando dove trovare i parcheggi per le auto, ma oggi quella parola "sperimentazione" va tolta». «Abbiamo dato inizio ad un nuovo percorso condiviso - ha affermato Iavarone - che ci porterà a proporre una soluzione definitiva per la destinazione del centro storico; è parere sostanzialmente unanime che vadano riportate funzioni al centro, su questo molto può fare la destinazione degli edifici di fondazione a servizio dell'università e, il riportare al centro servizi amministrativi che prevedano il contatto con il pubblico».