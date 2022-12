Isola pedonale, la sperimentazione prorogata dal Comune per altri 6 mesi

Altri sei mesi di sperimentazione dell'isola pedonale. Con propria delibera, assunta con i poteri di giunta comunale, il commissario straordinario del Comune di Latina, Carmine Valente, ha deciso di prorogare la sperimentazione dell'isola pedonale in cui è stata trasformata, ormai da un anno e mezzo, la zona a traffico limitato del centro storico del capoluogo pontino, ovvero la cosiddetta croce tra piazza del Popolo, corso della Repubblica, via Eugenio di Savoia. La sperimentazione di una pedonalizzazione temporanea nell'area, fu avviata il 15 luglio del 2021 e sarebbe dovuta durare solo fino al 31 dicembre dello stesso anno. La sperimentazione era finalizzata alla raccolta di dati sul funzionamento tecnico e sul gradimento da parte della popolazione di una ipotesi di isola pedonale.

Sperimentazione che è già stata prorogata più e più volte, fino al 31 dicembre 2022, data ormai imminente. Ora il commissario Valente ha deciso di prorogarla fino al 30 giugno 2023.



Saranno quindi un sindaco eletto e una sua giunta a decidere cosa fare dell'isola pedonale. Ad oggi «dagli esiti della raccolta dei dati - si legge nell'atto - a seguito di sondaggio condotto a cura dell'Urban center, che, analizzati dal mobility manager del Comune, hanno evidenziato un gradimento da parte dell'utenza», anche se sono ancora in corso «analisi e indagini e rilevazioni da parte del soggetto incaricato della redazione del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums)», e solo all'esito si potrà «redigere apposito regolamento».

Infine, «l'area risulta interessata da attività manutentive e integrative per ciò che attiene la gestione dei varchi elettronici di accesso, ed è in corso di attivazione un nuovo servizio informatizzato per la richiesta di ingresso in tale area». Una decisione necessaria, in quanto molte delle apparecchiature presenti ai varchi, devono essere ammodernate a partire dai router di collegamento con la centrale operativa: quelli installati anni fa erano infatti su rete 3G, in via di dismissione da parte dei gestori. Per tutti questi motivi, quindi, la decisione di prorogare la sperimentazione, dando quindi modo, alla futura politica, di assumere una scelta definitiva.