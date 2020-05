Irruzione in un'officina a Latina: la polizia trova 4 chili di hashish, marijuana e cocaina. Un arresto

Blitz degli agenti della Polizia di Stato a Latina, in un'officina dove è stata scoperta una vera centrale per lo spaccio della droga. Un uomo di 39 anni è stato arrestato e un altro è stato denunciato. L'irruzione è scattata in un'officina di riparazione dei parabrezza delle auto nella zona di via Epitaffio. Gli agenti della Squadra Volante si erano insospettiti dopo aver fermato per un controllo uno dei titolari dell'officina e hanno deciso di procedere alla perquisizione.



L'intuizione si è rivelata giusta. In un ripostiglio dell'officina sono stati trovati 3 chili e 200 grammi di hashish, 135 marjiuana e 40 grammi cocaina che erano stati confezionati in vai modi, in panetti sottovuoto ma anche in ovuli. Ma nel ripostiglio c'erano anche 38 mila euro confezionati in mazzette e infilati nelle medesime buste sottovuoto in cui erano chiusi i panetti. C'erano anche un bilancino di precisione e la macchina per il sottovuoto. Trovata anche una agenda che lascia ipotizzare che la questione non finisce qui. I numerosi dati emersi a un primo controllo delle pagine verranno passati al vaglio dagli investigatori della Questura pontina guidata da Michele Spina e potrebbero aiutare a capire chi riforniva di droga questo centro di spaccio e chi erano i clienti.

