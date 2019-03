Irregolarità nella gestione e scarsa assistenza, chiusa comunità per anziani ad Aprilia

Dopo l'intervento dei carabinieri del nucleo tutela della salute (Nas) è stata emesso l'ordinanza di chiusura per una comunità alloggio per anziani di Aprilia. I militari avevano riscontrato durante i servizi ispettivi diverse mancanze organizzative, gestionali e di assistenza degli ospiti anziani, in violazione delle normative regionali.



A seguito del verbale il sindaco di Aprilia ha emesso una ordinanza di chiusura e revoca dell'autorizzazione alla comunità alloggio per anziani, disponendo contemporaneamente il ricollocamento degli ospiti in famiglia od in altre strutture di accoglienza idonee.



L'attività dei Nas rientra l'impegno a tutela delle fasce deboli della popolazione anziana e bisognosa di particolari cure ed attenzione.