Irene Gaeta, la figlia spirituale di Padre Pio sarà in missione nella chiesa di Maranola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Figlia Spirituale di Padre Pio, Irene Gaeta, domenica 28 aprile alle 9.30, sarà in missione spirituale a Formia, nella Chiesa della frazione di Maranola, con in mente l'opera della "Cittadella di Padre Pio a Drapia, per curare i bambini ed i sofferenti". Sarà accolta da tutta la comunità e dal giovane parroco, Don Gennaro Petruccelli.Irene, 82 anni e da oltre 70 in simbiosi ed in comunione spirituale con il Santo di Pietralcina, residente a Vitinia, dove ha fondato una Casa d'accoglienza e l'Associazione I Discepoli di Padre Pio, che si sta diffondendo a macchia d'olio in Italia e nel Mondo. A Drapia (Vibo Valentia), dove le erbe hanno parametri scientifici unici al mondo, come evidenziato da uno studio del Ministero alla Sanità, con ricercatori dell'Università di Montreal in questi giorni in Italia per studiare il fenomeno, dopo l'acquisto dei terreni indicati ad Irene da Padre Pio, sono iniziati i lavori per realizzare La Cittadella di Padre Pio ed il primo Padiglione: "La Casa Socio Sanitaria Pedriatrica Madonna di Fatima".Insieme ad Irene Gaeta, protagonista di opere e missioni in Italia e all'estero, I Discepoli di Padre Pio ed un gruppo di seri professionisti che, gratuitamente, donano tempo e conoscenze per raggiungere l'obiettivo di realizzare, nel profondo sud Italia, a Drapia, nei pressi di Tropea, un polo ospedaliero d'eccellenza, principalmente rivolto ai bambini con gravi patologie tumorali. Si tratta di un grande progetto, voluto e trasmesso al Mondo da Padre Pio, tramite la sua Figlia Spirituale.«Per sostenerlo ed alimentarlo, pietra su pietra, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti - dichiara Irene Gaeta -. Padre Pio ha individuato l'area e soltanto con le donazioni abbiamo acquistato i terreni ed avviato i lavori per la costruzione del primo Padiglione della Cittadella, intitolato alla Madonna di Fatima. È un'opera grande, grande, grande...».