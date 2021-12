"Io e noi", il calendario 2022 della società Naici punta sui gesti della quotidianità

Si chiama "Io e noi" ed è il calendario 2022 dell'azienda Naici che intende promuovere «una nuova e più intima forma di comunicazione non più rigorosamente collegata alla produzione aziendale ma focalizzata, invece, verso argomenti del quotidiano che ci circondano e appartengono al nostro vivere».

Per realizzare il calendario, inteso come «una finestra aperta verso le emozioni più pure e spesso trascurate», la società con sede a Nettuno si è affidata al fotografo di Latina Martino Cusano.

«Un viaggio nell'Io e nel Noi, in una dimensione che invita a riflettere sulla preziosità di quei gesti talvolta istintivi, che sono colore per la nostra esistenza e probabilmente le giuste chiavi per il futuro».

I dodici scatti riconducono a piccole azioni che coinvolgono il cuore, i soggetti sono persone comuni «ciò che stanno facendo non è un artificio, una falsa rappresentazione dell'Io e del Noi, ma ha la forza invisibile di un'energia naturale che si espande nell'atto di un abbraccio, di una corsa che mette le ali».

I PROFILI

Martino Cusano è fotografo, artista e comunicatore, si occupa di immagini e comunicazione dal 1985, dopo gli studi presso lo Ied di Roma. E' impegnato nella fine art per arredamento e dal 2000 attraverso “itusphoto” si dedica principalmente alla fotografia immobiliare, di architettura e accoglienza, continuando a collaborare nel marketing in importanti realtà nazionali.

L'azienda Naici, invece, opera dal 1980 e offre una vasta gamma di resine e prodotti speciali per l’edilizia e oltre quella di Nettuno ha sedi a Pontenure (Piacenza) e Olbia (Sassari)