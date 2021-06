Investito in via Doria a Latina da un'auto pirata. L'appello ai testimoni: «Se aveve visto qualcosa andate dai Carabinieri»

Sabato 19 giugno alle ore 21 all'incrocio tra via Doria e Via Ezio a Latina è stato investito un uomodi 37 anni da un'auto pirata che è fuggita senza prestare soccorso. A lanciare un appello a tutti i cittadini è la sorella, Federica: "Chiunque ha visto qualcosa può rivolgersi ai Carabinieri, è molto importante perchè siamo certo che dei testimoni ci fossero. abbiamo già il tipo di auto e il colore, ma ci serve qualche dettaglio in più". Il fratello di Federica stava tornando a casa da lavoro, era apiedi sulle strisce pedonali ma l'auto non si è fermata per farlo passare ed è fuggita dopo l'impatto. Il 37enne ha riportato una ferita alla testa e allo zigomo ed è ora ricoverato al Goretti di Latina.

