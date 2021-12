Mercoledì 15 Dicembre 2021, 22:58

Sono in corso serrate indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Formia per risalire all’identità del conducente di una utilitaria che ha travolto questa sera un uomo mentre stava attraversando la strada. È accaduto poco dopo le 21 a Marina di Minturno, sulla centralissima Via Simonelli. A perdere la vita un tunisino di mezza età, conosciuto nella zona perché si arrabattava con lavoretti nei giardini o come operaio nelle case di privati.

L’uomo era uscito dalla propria abitazione da pochi minuti, con il pigiama e le pantofole, a comperare qualche prodotto al Bar Marina, forse delle sigarette. Uscendo, mentre stava attraversando la strada per fare ritorno a casa, all’improvviso è stato travolto da un’autovettura che non si è fermata a prestare soccorso, proseguendo la propria corsa a grande velocità per far perdere le proprie tracce. Il tunisino è atterrato rovinosamente sull’asfalto dopo aver fatto un volo di diversi metri. Secondo alcune testimonianze, il veicolo in questione sarebbe una Toyota Yaris, che sarebbe fuggita in direzione Garigliano.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza ma il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso. I carabinieri, diretti dal Maggiore Michele Pascale, hanno avviato le indagini per risalire all’identità dell’investitore. Saranno acquisite le immagini degli impianti di videosorveglianza del Comune di Minturno e degli esercizi commerciali che insistono sull’incrocio tra Via Simonelli e la Via Appia. Sul luogo dell’incidente si sono avvicinati diversi curiosi, alcuni di loro conoscevano il tunisino mentre altri hanno assistito al momento del violento impatto.