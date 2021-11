Un anziano di 83 anni è morto questa mattina dopo essere stato investito su Via Bruxelles, a Latina, da una automobile. L'uomo si aiutava per deambulare con una carrozzina ed è stato travolto all'altezza del "Colosseo". Portato in ospedale in gravi condizioni, poco dopo è deceduto. Sul posto la polizia locale per i rilievi del caso.