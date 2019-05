Investito in bici sulla via Nettunense, muore un uomo di Aprilia

Gravissimo incidente stradale oggi in tarda mattinata sulla via Nettunense, a Bellavista, all'altezza di via dei Vigneti, tra i Comuni di Lanuvio ed Aprilia. Un uomo di 70 anni ha perso la vita, si trovava in sella alla sua bicicletta quando è stato travolto - per cause da accertare - da un Fiat Doblò. L'anziano è stata scaraventato a terra, fuori strada. Sul posto è intervenuto il 118, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il traffico ha subito pesanti disagi.



Sul posto per i rilievi i carabinieri, la polizia stradale di Albano e la polizia locale di Lanuvio.

