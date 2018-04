Investita mentre attraversava la strada, bimba di 10 anni ricoverata al Bambino Gesù

di Claudia Paoletti

Una bambina di 10 anni è stata investita mentre attraversava la strada. Immediato il ricovero all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Il fatto è accaduto questa mattina, intorno alle ore 10, nel pieno centro cittadino di Cisterna, di fronte al vecchio palazzo comunale. La bambina è uscita camminando da piazza Aurelio Saffi, tra due auto regolarmente parcheggiate sul lato destro (direzione Latina) di Corso della Repubblica. Ha attraversato la strada ed aveva quasi raggiunto il marciapiede del lato sinistro, quando una Ford Fiesta l’ha presa in pieno. La bimba è stata colpita con il lato sinistro della vettura che l’ha prima sbalzata sul cofano e poi scaraventata a terra. Il conducente, un uomo di Cisterna di circa 70 anni, non ha potuto evitare di passare sopra le gambe della bimba prima di fermarsi con la vettura. La bimba era vigile, ha lamentato dolori alle gambe, ma lo spavento è stato tanto. Molti i testimoni che hanno assistito all’investimento pedonale e che hanno soccorso e cercato di tranquillizzare la piccola (rimasta a terra almeno 20 minuti) prima dell’arrivo dell’ambulanza. Il personale del 118 ha poi trasferito la ferita nei pressi dell’area ex Nalco dove è atterrata l’eliambulanza diretta al nosocomio romano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno rilevato il sinistro e raccolto le testimonianze dei presenti. Il guidatore della Ford Focus, visibilmente sconvolto per l’accaduto, trasportava altre persone nell’auto. Con molta probabilità le cause dell’impatto sono da ricondurre a un momento di distrazione, sia del conducente della vettura che della bambina al momento di attraversare Corso della Repubblica.

Domenica 22 Aprile 2018



